Antônio Meneses e Celina Szrvinsk no concerto da Filarmônica nesta quinta

Data de publicação: 24 de agosto de 2017 - 9:11

Schumman, José Guerra Vicente, Shostakovich, Ginastera, Villa-Lobos e Piazzola estarão no repertório do concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás nesta quinta-feira, dia 24, às 20h30, com entrada gratuita no Teatro Goiânia.

No palco, o violoncelista Antônio Meneses e a pianista Celina Szrvinsk, que atualmente fazem turnê pelo Brasil apresentando o projeto de música de câmara Duo piano e violoncelo.

Solistas

O pernambucano Antônio Meneses é vencedor de duas das mais importantes competições de música, o ARD de Munique, em 1977, e o Tchaikovsky de Moscou, em 1982, e recebeu da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) o título de Doutor Honoris Causa. Atualmente, é professor no Conservatório de Berna, na Suíça, e toca o violoncelo do luthier vienense Matteo Goffriller (1659–1742), produzido em Viena, no século XVIII.

Celina Szrvinsk, além de curadora da série Concertos Teatro Bradesco, é doutora em música pela Escola Superior de Música de Karlsruhe, na Alemanha, e professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) desde 1985. O CD que gravou em 2005 foi aclamado pela crítica especializada como um dos melhores do ano. Com Antônio Meneses, ela já se apresentou na Itália, Estados Unidos, Colômbia e Equador.

Programa

* Robert Schumann (1810-1856)

Adagio e Allegro op.70

Dmitri Shostakovich (1906-1975)

Sonata para violoncelo e piano op.40

Allegro non troppo

Allegro

Largo

Allegro

* José Guerra Vicente (1907-1976)

Cenas Cariocas

Valsa Seresteira

Cantiga

Choro

* Alberto Ginastera (1916-1983)

Pampeana nº2

* Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Cantilena da Bachianas Brasileiras nº5

O Trenzinho do Caipira

* Astor Piazzolla (1921-1992)

Le Gran Tango

Mais informações: (62) 3201-2442

* Assessoria de Comunicação da Orquestra Filarmônica de Goiás