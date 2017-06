Anunciada a retomada da GO-319 de Castelândia a Quirinópolis

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 14:43

Dezenas de lideranças políticas da Região Sul de Goiás, entre elas prefeitos de vários municípios, dirigentes de sindicatos rurais, membros da OAB e pelo menos 300 pessoas, estiveram reunidas na manhã desta terça-feira, dia 20, na cidade de Castelândia para acompanhar a solenidade de assinatura de convênio entre o governo do estadual e a prefeitura para a liberação de R$ 1 milhão do programa Goiás na Frente e anúncio de obras.

A cerimônia foi comandada pelo governador Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton, coordenador do programa. Para a grande comitiva de várias cidades, o governador Marconi Perillo anunciou a retomada de uma das mais importantes obras viárias da região: trata-se da GO-319 que liga as cidades de Castelândia e Quirinópolis.

A rodovia já tem 17 quilômetros asfaltados, do total de 50 quilômetros. Os 33 quilômetros restantes estão em fase de projeto e licitação, conforme anúncio feito pelo governador. A obra é considerada estratégica porque concretizará o corredor São Simão-Edeia, facilitando o transporte entre vários municípios da região ao porto de São Simão.

Além de anunciar a retomada e o empenho do governo para que a pavimentação seja concluída até o final do ano que vem, ao assinar o convênio com a prefeitura de liberação de recursos para obras de pavimentação urbana, o governador previu que milhares de empregos deverão ser gerados em todo o Estado por conta do programa Goiás na Frente.

“Em todos os meus governos – salientou – eu procurei ajudar os prefeitos. Tem governador que acha que só deve investir em estradas, escolas etc. Eu faço isso tudo, mas não me esqueço das cidades, dos prefeitos, principalmente em tempos de crise, quando míngua o dinheiro das prefeituras. O do Governo do Estado também. Todos os impostos federais repassados para o Estado sofreram redução. Nós estamos tentando manter o equilíbrio com o ICMS. Se a gente não ajudar os prefeitos, principalmente aqueles que estão começando agora, eles não vão conseguir realizar obras para melhorar a vida das pessoas”.

“É muito bom, é prazeroso ser governador e ter uma agenda positiva. Em Goiás nós estamos passando à margem da crise, levando obras para todos os cantos do Estado. Esse programa colocará Goiás na dianteira da retomada econômica. Por isso que eu o batizei de Goiás na Frente. É Goiás na frente dos outros estados”, concluiu Marconi.

Prestigiando a solenidade em Castelândia, o prefeito de Quirinópolis, Gilmar Alves, parabenizou o governador “por esta tão importante e necessária obra para toda a região, uma das mais importantes produtoras de grãos do Estado. Temos muito a agradecer ao governador por estar nos prestigiando”.

Vice-governador e coordenador do programa Goiás na Frente, José Eliton declarou que o “governador Marconi Perillo projetou este Estado como referência para o Brasil em qualidade de gestão, voltado para o desenvolvimento econômico sem descuidar do social. Para mim, é uma alegria e uma honra muito grande conduzir esse programa ao lado do governador Marconi Perillo”.

Por sua vez, o prefeito anfitrião, Marcos da Farmácia, disse que “essa ajuda vai melhorar não só a cidade, com obras de recuperação da pavimentação, mas também vai gerar empregos para a nossa população. Para pavimentar as ruas, a prefeitura vai contratar pessoas da cidade”, garantiu.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás