Apreendidas 4,6 toneladas de pescados em distribuidora

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 16:40

Em atendimento a denúncias, equipe de fiscalização do Procon Goiás, em ação conjunta com a Polícia Militar e a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), fiscalizou nesta segunda-feira, dia 6, a distribuidora de pescados Rio Negro, que fica no Residencial Sonhos Dourados, em Goiânia. Foram apreendidas e descartadas 4,6 toneladas de pescados no aterro sanitário.

Os fiscais constataram que o local funcionava desde novembro de 2016 com a licença do registro da Agrodefesa suspensa, o que impedia o funcionamento da empresa para manipulação de produtos.

As irregularidades encontradas na distribuidora de pescados foram: produtos sem origem, sem data de fabricação e vencimento, produtos manipulados em local aberto, sem controle de pragas e refrigeração, e sem controle das boas práticas exigidas pela Agrodefesa.

