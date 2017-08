Apreendidos 455 kg de carne suína e armas em rodovias goianas

Data de publicação: 31 de agosto de 2017 - 15:58

Durante abordagens na GO-469, em Goianira, na manhã desta quinta-feira, dia 31, uma equipe de policiais Militares do 1º Batalhão Rodoviário apreendeu 455kg de carne suína sem nota fiscal e sem refrigeração adequada no interior de um furgão.

O veículo foi levado para a base da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) da GO-070. Uma equipe da Agrodefesa foi acionada para adoção das providências cabíveis.

Em Perolândia, no Sudoeste goiano, o Comando de Operação de Divisas (COD) apreendeu um arsenal de armas com munições, máscaras e recuperou um veículo roubado com placa clonada.

Durante a ação, houve troca de tiros com os policiais, o que resultou na morte de três suspeitos. O CPR/COD são corporações ligadas à Agetop que atuam no combate ao crime nas rodovias estaduais.