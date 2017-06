Aprovado o pacote de benefícios da Educação

Data de publicação: 21 de junho de 2017

Anunciado em abril pelo Governo de Goiás, o pacote de benefícios da Educação foi aprovado em definitivo pela Assembleia Legislativa de Goiás na terça-feira, dia 20. Entre os projetos está o reajuste salarial para professores e quadro administrativo, além da criação do auxílio-alimentação. O texto segue para sanção do governador Marconi Perillo e as novas medidas já constarão na folha de pagamento de junho.

Os deputados estaduais aprovaram sete projetos: 7,64% de reajuste salarial para efetivos; 21% de reajuste salarial para servidores administrativos; 34% de reajuste salarial para professores temporários; gratificação de R$ 2 mil aos professores de escolas de tempo integral; criação de auxílio-alimentação de R$ 500 para todos os servidores no exercício de 2017; gratificação por capacitação continuada a professores assistentes e criação de 490 funções comissionadas .

Vale ressaltar que o projeto de lei que cria as funções comissionadas trata-se de gratificações para servidores efetivos que serão designados para trabalho técnico nas novas coordenações regionais, e não de novos cargos. Tais coordenações foram criadas a partir da reformulação das 40 Subsecretarias Regionais. A mudança aperfeiçoou o quadro de servidores, extinguindo 2300 cargos.

Considerado marco histórico para a rede pública estadual, o pacote de melhorias e benefícios foi anunciado no dia 24 de abril pelo governador Marconi Perilo e pela secretária Raquel Teixeira. “São medidas históricas na educação estadual e que impactam individualmente, de maneira positiva e respeitosa, o trabalho e a vida de cada um de nossos professores, servidores e gestores. Considerando as imensas dificuldades porque passa o país, essas medidas refletem o reconhecimento do governo pelo trabalho da educação e o desejo de valorizar a rede estadual”, disse Raquel, ao destacar que foi feito um esforço imenso para que essas medidas estivessem dentro dos 25% de recursos vinculados à educação.

A novidade foi formalizada pelo governador e pela secretária durante o Goiás na Frente Educação, um evento que divulgou uma série de outros investimentos para a área, tais como reajuste no valor da merenda escolar, entrega de ônibus do transporte escolar e de aparelhos de ar condicionado, anúncio de reforma e construção de escolas, além da construção de creches, em parceria com prefeituras.

“Eu e Raquel Teixeira lutamos para que a educação pública de Goiás seja, cada vez mais, democratizadora de oportunidades entre pobres e ricos e para que todos os filhos de trabalhadores tenham acesso à educação de qualidade e às melhores universidades e empregos”, justificou Marconi durante o evento.

