Aprovados cinco projetos que devem gerar 72 empregos no interior goiano

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 14:07

A Secretaria de Desenvolvimento (SED) realizou nesta terça-feira, dia 20, a 146ª reunião da Comissão Executiva do Conselho Deliberativo do Produzir e a 261ª reunião do Conselho Deliberativo do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás (CD/Fomentar). A reunião foi presidida pelo secretário de Desenvolvimento, Francisco Pontes, e contou com a presença do superintendente Executivo da SED, Luiz Maronezi, e demais conselheiros.

Na ocasião foram analisados pelos conselheiros propostas de projetos industriais e processos administrativos como: alteração contratual, transferência, compensação e negociação de dívidas. O Conselho do Produzir aprovou cinco projetos industriais. Os investimentos fixos somam mais de R$ 61 mil e prospecção de geração de 72 empregos nos municípios onde serão instaladas.

Os projetos receberão financiamentos dos programas Produzir e Fomentar (reenquadramento), e terão prazo de fruição até o ano de 2040, nos termos da Lei nº 18.360/13.

Comunicação Setorial da SED