Todos os aprovados no concurso da PM de Goiás devem se apresentar dia 5, no Estádio Olímpico

Data de publicação: 29 de agosto de 2017 - 16:09

A Polícia Militar de Goiás, convoca todos os aprovados no concurso público para cadetes e soldado de 3ª classe para se apresentarem no próximo dia 5 de setembro, às 7h30, no Estádio Olímpico, em Goiânia, que fica na Rua 74, esquina com a Avenida Paranaíba. A entrada será pelos portões da Rua 74.

O concurso, regido pelo Edital 5/2016, classificou 110 cadetes homens e dez cadetes mulheres. Para o cargo de soldado de 3ª classe, classificaram-se 2.218 homens e 247 mulheres.

Os convocados deverão usar calça jeans, camiseta preta lisa, manga curta e tênis. Na oportunidade receberão instruções e treinamento para a Solenidade de Recepção, que será no Estádio Olímpico, às 19 horas também do dia 5 (terça-feira). A PMGO solicita que cada aprovado leve, no mínimo dez pessoas, entre seus familiares, amigos e conhecidos.