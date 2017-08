Aprovados no concurso de Agente e Escrivão da Polícia Civil podem tomar posse

Data de publicação: 31 de agosto de 2017 - 9:31

Os candidatos aprovados no concurso de Agente e de Escrivão de Polícia Substituto da Delegacia-Geral da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, já podem tomar posse. Foi publicado no Diário Oficial do Estado, na edição 22.641, desta quinta-feira, dia 31, o decreto com a nomeação dos aprovados. Eles têm, a partir desta data, 30 dias, para tomarem posse nos cargos, prorrogáveis a pedido.

A partir de agora, os candidatos aprovados e nomeados já podem providenciar a documentação, seguindo o passo a passo que se encontra no site da Segplan para tomar posse. Eles devem juntar toda a documentação pessoal e agendar a perícia médica na Gerência de Saúde da Segplan pelo telefone (62) 3269-4202. De posse dos documentos, devem procurar um Balcão de Atendimento nos Vapt Vupt do Buriti Shopping, do Araguaia Shopping ou da Central do Servidor (no Palácio Pedro Ludovico Teixeira) para a devida posse e, em seguida, procurar a Secretaria de Segurança Pública.

Sobre o concurso

O concurso de Agente e de Escrivão de Polícia Substituto da Delegacia-Geral da Polícia Civil foi promovido pela Escola de Governo Henrique Santillo, da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), e executado pelo Cebraspe, em outubro do ano passado. Ofereceu 500 vagas, sendo 280 para o cargo de Agente e 220 para Escrivão.

O secretário de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita, comemorou o autorizo do governador Marconi Perillo e publicou, em suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, a notícia, lembrando que todas as etapas deste certame foram realizadas num prazo recorde.

Foram realizadas provas objetivas e discursivas, avaliações médica e de aptidão física, de vida pregressa e investigação social, exame psicotécnico e prova de digitação para os escrivães.

Agora, após a nomeação, os candidatos aprovados serão submetidos ao curso de formação, sob a responsabilidade da Delegacia-Geral da Polícia Civil, e em seguida estarão aptos a exercerem suas atividades.

Comunicação da Segplan