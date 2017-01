Área em Senador Canedo será destinada à construção de 50 casas

Data de publicação: 27 de janeiro de 2017 - 17:14

Em visita a Senador Canedo, o presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Luiz Stival, encontrou-se nesta sexta-feira, dia 27, com o prefeito Divino Lemes e também esteve na área onde serão construídas 50 unidades habitacionais, autorizadas pelo governador Marconi Perillo. O investimento em Cheque Mais Moradia será de R$ 20 mil por unidade habitacional, totalizando R$ 1 milhão.

Acompanhado do secretário de Planejamento, Celismar Lima, Luiz Stival conheceu a área de 33 mil metros quadrados destinada à construção de 50 casas para famílias que passaram pelo processo de desocupação de uma área no município. Localizada no Jardim do Lago, nas proximidades de um parque de mesmo nome, a área conta com toda infraestrutura: rede de esgoto, asfalto e energia.

Na reunião com o prefeito Divino Lemes, Stival falou sobre o planejamento habitacional que a Agehab está realizando para atendimento às demandas dos municípios, em parceria com a Caixa Econômica Federal. O governador Marconi Perillo já anunciou a contratação e construção de 30 mil unidades habitacionais para os próximos dois anos.

“Estamos trabalhando para o cumprimento dessa meta, que é uma das prioridades estabelecidas pelo governador Marconi. Vamos iniciar uma série de reuniões com os prefeitos para fechar as parcerias para construção nos municípios. As prefeituras precisam apresentar as áreas regularizadas”, salientou o presidente da Agehab.

Além da construção das 50 moradias programadas para este primeiro semestre, a Agehab deverá atuar em parceria com a prefeitura de Senador Canedo na construção de mais unidades habitacionais. O prefeito manifestou intenção de construir apartamentos, que exige menos área e aumenta o potencial de atendimento às famílias.

Regularização fundiária

A Agehab atua ainda em Senador Canedo com o programa Casa Legal – Sua Escritura na Mão. Já foram entregues escrituras registradas em cartório, gratuitamente, para 648 famílias dos bairros Morada do Morro, Uirapuru e Jardim das Oliveiras 1 e 2. Outras 1.150 escrituras estão em cartório para registro: 549 do Residencial Valéria Perillo, 406 do Jardim das Oliveiras 1 e 195 do Jardim das Oliveiras 2.

A Agehab vai realizar este ano novo cadastramento de imóveis no município, o que deverá beneficiar no programa de regularização mais 1,3 mil famílias. Também cerca de 1,5 mil famílias do município já foram beneficiadas pelo Governo de Goiás com reforma de moradias precárias. O presidente Luiz Stival conversou ainda com moradores do Conjunto Sabiá e fez esclarecimentos sobre a regularização fundiária do bairro, que também entra no cronograma deste ano.