Assinado o primeiro contrato do Programa Produtor de Água do João Leite

Data de publicação: 19 de janeiro de 2017 - 17:50

O Programa Produtor de Água do Ribeirão João Leite teve nesta quarta-feira, dia 18, a assinatura do seu primeiro contrato. A proprietária rural Márcia Helena do Nascimento é a primeira dos 36 nomes homologados no âmbito do programa que vai receber pelos serviços ambientais prestados.

De acordo com o fluxo de trabalho do programa, a partir de agora é necessário que sejam realizadas as melhorias na propriedade para que a contratada tenha direito ao Pagamento por Serviços Ambientais - PAS.

O Programa Produtor de Água, iniciativa da Agência Nacional de Águas conduzida em Goiás pela Saneago, visa recuperar, a médio e longo prazos, as nascentes e Áreas de Preservação Permanente que compõem a Bacia do Ribeirão João Leite. Produtores rurais com propriedades na região poderão contar com o financiamento do poder público para cumprir uma série de medidas mitigadoras que resultem na recomposição do meio ambiente local e na proteção hídrica de mananciais.

“Preservando as nascentes e matas ciliares, optando por técnicas sustentáveis de exploração, o proprietário rural estará contribuindo com a garantia de qualidade e quantidade de água na bacia do Ribeirão João Leite, que alimenta a barragem que abastece a população de Goiânia”, afirmou o gerente de Educação Ambiental e Sustentabilidade da Saneago, Divino Lázaro de Souza Aguiar.

Também estiveram na reunião o superintendente de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima), Alexandre Kepler Soares; e o gerente de Planejamento e Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídrico da secretaria, João Ricardo Raiser.