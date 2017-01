Audiência vai discutir gestão dos pátios do Detran

Data de publicação: 26 de janeiro de 2017 - 18:31

Para discutir a gestão dos pátios de retenção de veículos, o Departamento de Trânsito de Goiás promove nesta sexta-feira, dia 27, às 15 horas, uma audiência pública, no Auditório Leonardo Rodrigues, do Instituto de Criminalística, em Goiânia. A proposta é coletar subsídio e informações para a elaboração de um projeto básico de concessão do serviço público de implantação, operação e gestão dos pátios.

Qualquer pessoa pode participar da audiência como ouvinte ou expositor. Para explanações durante o evento, é preciso fazer inscrição prévia. A solicitação para exposição e o envio de dúvidas e contribuições para a elaboração do projeto básico devem ser encaminhados para o email gerenciamentodepatio@detran.go.gov.br.

Os pátios abrigam veículos recolhidos por irregularidades como mau estado de conservação ou falta de licenciamento. Atualmente, o Detran administra três pátios (Abadia de Goiás/Goiânia, Goianira e Jataí) que somam mais de 16 mil veículos apreendidos, sendo, aproximadamente, quatro mil automóveis e 12.355 motocicletas. Nos demais municípios, são utilizados pátios de prefeituras ou do Batalhão da Polícia Militar.

A concessão também deve alcançar a organização de leilões dos veículos apreendidos, além do desenvolvimento, implantação, operação e manutenção de tecnologia da informação necessária a dar suporte à prestação do serviço. A solução tecnológica deve ter interface voltada para os proprietários dos veículos e ser integrada ao site do Detran.

