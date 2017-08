Aurilândia recebe R$ 1 milhão do Goiás na Frente

Data de publicação: 22 de agosto de 2017 - 18:13

O governador Marconi Perillo comandou em Aurilândia mais uma reunião do Programa Goiás na Frente. Acompanhado pelo vice, José Eliton, foi recebido de maneira calorosa por um grupo do Programa Jovem Cidadão, que aguardava a comitiva na entrada do Ginásio de Esportes.

Mais de 600 pessoas testemunharam a assinatura de convênio no valor de R$ 1 milhão, celebrado entre o governo estadual e a prefeitura, em que a administração municipal receberá os recursos para asfaltar ruas. O prefeito Rubens Batista de Queiroz afirmou estar feliz com a parceria.

“Estou muito satisfeito com a atuação do governador. Faz um governo municipalista e não vê cor partidária e sim benefícios para o povo e para a população”, pontuou o prefeito, ao afirmar que a verba será suficiente para asfaltar vias em vários bairros como a Vila Maria Neri, Elson Taveiras, Ubiratã e o Bairro São Domingos. “Em momento difícil de crise que o País se encontra, o Governo do Estado está investindo. Goiás está na frente mesmo de outros estados, com benefícios para várias prefeituras”, frisou.

Marconi explicou a maneira como planejou as obras prioritárias do programa, em reuniões com os prefeitos. Além de definir os repasses às prefeituras, disse, o Governo de Goiás comanda obras em várias áreas. “O Goiás na Frente não é só o asfalto e o recapeamento dentro da cidade, mas também é a reconstrução de rodovias goianas, como, por exemplo, o trevo da GO-060, que liga Firminópolis-São Luiz e o trevo até Iporá. Ou a conclusão da rodovia que liga Cachoeira a Ivolândia, ou a reconstrução do trecho que liga Ivolândia até Moiporá. Isso é o Goiás na Frente, com obras em todas as regiões, em todas as cidades”, afirmou.

José Eliton, coordenador geral do Goiás na Frente, destacou a dificuldade enfrentada pelo governador para angariar recursos com a finalidade de realizar o que classificou como “maior programa de investimentos do Brasil”. “Cortes de secretarias, redução da quantidade de servidores”, apontou.

Foto: Mantovani Fernandes

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás