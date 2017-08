Autódromo de Goiânia recebe os carros modificados do KM de Arrancada

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 13:49

Após a largada do Rally dos Sertões, o Autódromo de Goiânia, administrado pela Agetop, recebe agora os carros modificados do KM de Arrancada. As corridas com duração de 10s em média serão realizadas na reta mais longa da praça (1.300).

As competições começam neste sábado, dia 26, às 10h, e no domingo, dia 27, às 9h. Vale ressaltar que ainda haverá a exibição de manobras radicais.