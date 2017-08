Autódromo recebe 4ª etapa do Goiás Superbike neste fim de semana

Data de publicação: 29 de agosto de 2017 - 12:12

Pilotos de todos os cantos do país desembarcam na capital goiana esta semana para a disputa da 4ª etapa do Goiás Superbike. Pouco a pouco os favoritos ao título começam a despontar na tabela de classificação. Qualquer ponto somado fará diferença no final da temporada. A movimentação no Autódromo de Goiânia começa na sexta-feira (1º/9), com uma série de treinos livres. A corrida será no domingo (3), a partir das 10h20.

Os líderes de três categorias apresentam boa vantagem sobre os adversários, o que dá certa tranquilidade para o segundo semestre de corridas. Na 600cc, Ricardo Juliani tem 72 pontos, enquanto o segundo colocado, Michel Velludo, soma 45. Pela Naked, 23 pontos separam o líder Salvador Amaral (70) do vice Bruno Barros (47). Já na 300cc Master, a diferença entre Waldinei Chaves (67) e Josué Ferreira (50) é de 17 pontos.

Segundo o presidente da Federação de Motociclismo do Estado de Goiás (FMG), Roberto Boettcher, o acúmulo de pontos é essencial para conquistar o título no final do ano, mas é preciso ficar atento à regularidade. “Parece redundante, mas a competição realmente só acaba quando termina. Já vi muitos pilotos conquistarem o título na reta final, por diferença de um ou dois pontos. Então o essencial é participar de todas as provas e conseguir pontuar em cada uma”, explicou.

Nas outras quatro provas que completam o calendário do Goiás Superbike, a disputa é ainda mais acirrada e indefinida. Pela SBK Pró, o líder Edson Morales enfrentou falha elétrica e acabou terminando a última corrida na 4ª colocação. Por isso apenas quatro pontos o separam do segundo colocado, Irineu Trudes Junior, que tem 61.

Na Light, Luciano Lima tem três pontos a mais que Rivaldo Viturino (54). Já Winicius Alves lidera a chamada categoria de base, 150cc, com 58 pontos. Logo em seguida aparece Wylkson Ribeiro, com 56. E na categoria 300cc Sport, cada movimento daqui para frente fará a maior diferença. Rafael Rosa tem 47 pontos, ante 46 do segundo colocado, Bruno Cesar. Confira classificação completa:http://fmg.web2134.uni5.net/

Os ingressos para a corrida de domingo estarão à venda na entrada do autódromo nos valores de R$ 10 (arquibancada) e R$ 30 (box).

O Goiás Superbike tem como patrocinadores/parceiros: Detran Goiás, Belcar Motos, Triumph, Saga BMW Motorrad, Indian, Pirelli, Mobil Super Moto, Moto Aires, Saneago, Ducati Champion, California Motoracing, Pódio Projetos Esportivos, MR Motos, Balada Responsável, Cross Team, Seduce, Medcomerce, Della e Confederação Brasileira de Motociclismo.

Confira a programação de corridas de domingo (3/9):

10h20: 150cc

11h: 600cc – Naked

11h40: 300cc Sport – 300cc Master

12h20: SBK Pró – SBK Light

Mais informações: (62) 3265-4016