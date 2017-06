Bailarinos do Itego têm desempenho de alto nível em concurso na Rússia

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 17:53

Alunos do Itego Basileu França participaram do 13º Concurso Internacional de Ballet de Moscou no Teatro Bolshoi, na Rússia, tendo um desempenho de altíssimo nível e alcançando excelentes classificações. A viagem dos alunos foi patrocinada pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento (SED).

A solenidade de premiação foi nesta terça-feira, dia 20, e contou com a participação do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e do presidente do Brasil, Michel Temer. O Concurso é realizado de quatro em quatro anos e o júri é composto por líderes e estrelas do balé russo, diretores artísticos, coreógrafos, críticos mundiais e personalidades do mundo da dança.

A aluna Carolyne Freitas Galvão foi finalista na categoria júnior (até 18 anos) do concurso, recebendo Menção Honrosa (diploma Holder) por ter se destacado entre as mais de 200 participantes.

O aluno Marcus Vinícius Souza competiu na categoria sênior, ao lado de estrelas das companhias de ballet Bolshoi e Mariinsky, indo até a semifinal, recebendo elogios por sua técnica limpa e pelo nível artístico apurado.

Os alunos Armando Barros e Leusson Muniz, com contratos assinados para iniciar em agosto no Joanesburgo Ballet (África do Sul) participaram da primeira fase do concurso, também na disputadíssima categoria sênior.

Além dos quatro alunos do Itego Basileu França, a goiana Amanda Gomes, que estudou no Bolshoi em Santa Catarina e atualmente é solista da Ópera de Kazam, na Rússia, também foi uma das finalistas na categoria sênior.

Os bailarinos foram acompanhados pelas professoras Simone Malta Segurado e Olga Doganova e pelo maestro Eliseu Ferreira.

Comunicação Setorial SED