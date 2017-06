Baixa umidade do ar requer cuidados com a prática de esportes

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 18:04

O Núcleo de Meteorologia e Hidrologia de Goiás informa que a umidade relativa do ar permanecerá baixa em todas as regiões do Estado nesta quinta-feira, dia 22, o que requer mais hidratação para pessoas que praticam atividades físicas no período das 10 às 16 horas.

A influência do sistema de alta pressão sobre a região tem inibido a formação de nuvens, deixando o céu claro, com predomínio de sol em todo o Estado. Em Goiânia, as temperaturas vão oscilar de 14ºC a 27ºC. A umidade relativa do ar atingirá a mínima de 29%.

