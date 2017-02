Balança comercial de janeiro mantém superávit

As exportações no mês de janeiro, apesar de terem sido abaixo das cifras alcançadas em dezembro de 2016, chegaram US$ 377.489.213 milhões, mantendo o superávit na balança comercial de Goiás pelo 37º mês consecutivo. O saldo da balança comercial no mês de janeiro teve um superávit de US$ 204.713.719 milhões. Os dados são da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (SED), por meio da superintendência Executiva de Comércio Exterior.

As importações totalizaram US$ 172.775.494 milhões, apresentando retração de 8,48% se comparado a dezembro de 2016 e decréscimo de 19,96% em relação a janeiro de 2016.

Produtos e destinos

Em janeiro, Goiás exportou 309 diferentes produtos para 101 países. Os produtos mais exportados por Goiás foram o complexo soja: grãos, bagaço, óleo, etc, ocupando o primeiro lugar no ranking, com 26,23% do total exportado no mês. Em relação a janeiro de 2016 o complexo soja apresentou um aumento de 156,48% nas exportações.

Em segundo lugar estão as carnes, representando 22,71% das exportações, com US$ 85.738.027 milhões, seguido por ferroligas, em terceiro lugar, com valor de US$ 47.370.489 milhões. Em quarto lugar ficou o sulfeto de cobre, com valor de US$ 35.074.413 milhões.

Os principais destinos dos produtos exportados por Goiás foram os Países Baixos (Holanda), em primeiro lugar no ranking, comprando 15,40% de todos os produtos vendidos ao exterior. A China ficou em segundo lugar, comprando 13,01%, seguido por Espanha (10,23%) e Indonésia (5,64%). Entre outros mercados consumidores temos Irã, Estados Unidos, Rússia, França, Suíça e Itália.

As importações em janeiro tiveram uma retração de 19,96% em relação ao mês de janeiro de 2016. Totalizando 1.178 produtos de 63 países. Os produtos importados foram: adubos e/ou fertilizantes com participação de 22,16%, produtos farmacêuticos (17,68%), produtos químicos orgânicos (12,93%), seguidos por automóveis, tratores, partes/acessórios de veículos (11,43%), caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (9,08%), e ainda instrumentos e aparelhos ópticos, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, plásticos e suas obras, ferro fundido, ferro ou aço.

Os países de origem das importações realizadas por Goiás foram, principalmente, Estados Unidos (32,08%), Alemanha (22,76%), Suíça (15,97%), seguidos por Coreia do Sul, China, Japão, Rússia, Índia, Tailândia e Canadá.

