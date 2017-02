Banco de Sangue do Hugol fará coleta na Feira do Estudante

Data de publicação: 15 de fevereiro de 2017 - 13:31

O Banco de Sangue do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, participa da segunda Feira do Estudante, nesta quarta e quinta-feira, dias 15 e 16, no Centro de Convenções de Goiânia. A expectativa é captar 250 bolsas de sangue nos dois dias da feira, por isso a unidade deslocou os profissionais para o evento, não realizando coletas no hospital nesses dias. O atendimento no Hugol será retornado no dia 17, sexta-feira

A Unidade de Coleta e Transfusão do Hugol recebeu, nos primeiros 18 meses de funcionamento, de julho de 2015 a dezembro de 2016, dez mil doações de sangue. Um número razoável para uma unidade de coleta tão recente, mas que precisa ser ampliado para garantir que, em possíveis contingências, seja possível atender as necessidades transfusionais dos pacientes. A unidade realizou 15.967 transfusões, uma média de 887 por mês.

Sobre a feira

A 2ª Feira do Estudante – Expo Ciee Goiás 2017 – iniciativa do Centro de Integração Empresa-Escola e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), com o apoio do Governo de Goiás – está com inscrições abertas. A mostra será realizada no Pavilhão Azul. Os estudantes que quiserem participar podem se inscrever gratuitamente pelo site www.ciee.org.br/expociee.

Durante a mostra, os jovens poderão se candidatar a duas mil vagas de estágio e 500 de aprendizagem. Além disso, visitarão estandes de escolas e empresas com informações exclusivas, participarão de 40 palestras e assistirão a apresentações musicais e culturais. A expectativa é receber cerca de 23 mil pessoas nos dois dias de evento.