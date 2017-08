Banco do Povo faz campanha para ajudar instituições filantrópicas

Data de publicação: 24 de agosto de 2017 - 15:39

A Campanha Banco Solidário, promovida pelo Banco do Povo de Goiás, está ganhando força. A meta é arrecadar até o final de novembro, roupas, calçados, brinquedos, fraldas, utilidades domésticas, leite em pó, entre outros.

Pelo menos três instituições filantrópicas deverão ser beneficiadas. As doações podem ser entregues na Unidade do Banco do Povo de Goiás, que fica na Avenida Anhanguera, entre a Rua 9 e Avenida Tocantins, ou solicitar que a equipe busque as doações pelo telefone (62) 3201-7523.

A modelo e Miss Goiás Mundo 2015, Monalisa Carneiro, é a madrinha da campanha e fala com entusiasmo sobre esta ação de cidadania idealizada pela superintendência do Banco do Povo de Goiás.

“Como Madrinha da Campanha Banco Solidário, promovida pelo Banco do Povo de Goiás, estou empenhada em transformar esta ação em sucesso absoluto de arrecadação. Não podemos nos omitir diante das necessidades do próximo. Abracem esta campanha.”, conclama.