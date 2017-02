Bancos de leite de Goiás recebem prêmio Ouro

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 8:08

Nesta terça-feira, dia 7, o Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Materno Infantil (HMI), referência na categoria em Goiás, em parceria com o Fórum Perinatal de Goiás, entrega certificados de excelência Categoria Ouro aos BLHs de Goiás, em reconhecimento ao ótimo desempenho no ano de 2016. A unidade do HMI vai receber ainda uma certificação pela qualidade do leite distribuído.

O anúncio dos premiados foi feito durante o Encontro Nacional de Referências Estaduais de Bancos de Leite realizado no Rio de Janeiro (RJ) entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2016, pelo Programa Iberoamericano de Bancos de Leite (IberBLH). As premiações acontecem no auditório no HMI.

Atividade

A função de um banco de leite vai muito além de apenas orientar mães com dificuldade de amamentar. A unidade é responsável por promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, coletar, processar e distribuir leite humano com qualidade certificada a bebês prematuros e de baixo peso internados em unidades de terapia intensiva e contribuir para a diminuição da mortalidade infantil. Atualmente, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR), a qual o BLH do HMI faz parte, possui mais de 200 Bancos de Leite Humano distribuídos em todo o Brasil.

Para a coordenadora do BLH do HMI, Renata Machado Leles, os certificados atestam o compromisso e o envolvimento de toda a equipe em realizar um trabalho de qualidade para os bebês e mães que procuram a unidade. “Fico muito feliz por esse reconhecimento, pois sei que a equipe do Banco de Leite, com a qual convivo diariamente, é muito esforçada e dedicada no trabalho que exerce. Jamais iríamos conseguir essas certificações sem o trabalho sério de cada um deles! Todos nós estamos de parabéns”, destaca a coordenadora.