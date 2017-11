Banda Pequi encerra XV Semana da Música Basileu França

Data de publicação: 8 de novembro de 2017 - 19:00

O encerramento da XV Semana da Música Basileu França está sendo aguardado com expectativa pelos amantes da música. A Banda Pequi fará uma apresentação especial nesta quinta-feira, dia 9, às 20 horas, no Teatro Basileu França (Av. Universitária, 1750, St. Universitário), com entrada gratuita.

A Banda Pequi é composta por professores, alunos e ex-alunos da Escola de Música e Artes Cênicas (Emac) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e tem como objetivos pesquisar e executar diversos estilos e gêneros da música popular brasileira.

Segundo o coordenador da Banda, Jarbas Cavendish, a Pequi é um “laboratório” musical, com arranjos de peças conhecidas ou composições inéditas. “Nesses 17 anos de existência, a Banda Pequi vem se destacando como uma referência da música instrumental popular brasileira, cumprindo um importante papel na qualificação de profissionais atuantes, que com sua arte transformam nossa sociedade”, salienta.

A trajetória do grupo musical é marcada por diversas apresentações em Goiás e pelo Brasil, tendo se apresentado com artistas consagrados, como: Mônica Salmaso, João Bosco, Carlos Malta, Teco Cardoso, Arismar do Espírito Santo, José Canuto e Marcelo Martins, dentre outros. A banda possui CDS e DVDs gravados com participação de músicos consagrados. Em 2018 será gravado o terceiro DVD da Banda Pequi, com a participação do multi-instrumentista e arranjador Carlos Malta e do cantor e compositor Lenine.