Basileu França encerra encontro pedagógico

Data de publicação: 27 de janeiro de 2017 - 11:38

O 6º Encontro Pedagógico que o Itego em Artes Basileu França realiza tradicionalmente para os seus 170 professores e funcionários administrativos será encerrado nesta sexta-feira, dia 27, às 16 horas, no Teatro da escola. Com a palestra Ética: a identidade de ser professor e a postura profissional, a pedagoga Rosilda Campelo dos Santos, especialista em Metodologia do Ensino Superior fecha a programação, que contou com oficinas de mandalas, de torno elétrico, modelagem e construção de vasos para decoração; exercícios corporais como alongamento e pilates ministrados pelos professores Chicó e Débora di Sá, da área de Circo e palestras sobre as novas tecnologias aplicadas à educação.

O encontro teve início no dia 25. Segundo a coordenadora pedagógica e organizadora do encontro, Tábhyta Alcovias, é fundamental a participação dos docentes da escola, já que se trata de um momento de integração e novos aprendizados, o que permite troca de experiências, convivência fora da sala de aula e oportunidade para novos conhecimentos.

Histórico

O Instituto em Artes Basileu França (Itego) foi fundado em 23 de outubro de 1967 como uma instituição de educação em artes, denominada Escola de Arte Veiga Valle. O objetivo era inserir o Estado de Goiás nos caminhos do então movimento nacional que visava integrar o conhecimento de arte ao processo educativo de crianças, jovens e adultos. A Escola ofertou por alguns anos o ensino em Música e Dança. Em 1999 o projeto pedagógico foi ampliado e passou a contemplar as áreas de Arte-educação, Artes Visual e Teatro.

No ano de 2002 a Escola passou a integrar a Educação Profissional no eixo tecnológico Produção Cultural e Design, disposto na lei N. 11.741/2008, começando a ofertar cursos estruturados a partir dos seguintes projetos pedagógicos: Programa de Desenvolvimento das Habilidades Artísticas; Formação Inicial e Continuada em Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e, posteriormente, Circo. Foi denominado a partir de então como Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França.

O Projeto da Educação Profissional alçou voos mais audaciosos e no ano de 2006 foram aprovados pelo Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE-GO) os cursos de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Artes, contemplando as áreas de Arte Dramática, Artes Visuais, Dança (Ballet e Contemporâneo) e Música (Canto e Instrumento).

Hoje, o Instituto em Artes Basileu França é uma entidade jurisdicionada à Secretaria de Desenvolvimento de Goiás (SED). A escola ocupa uma posição de destaque e é referência como formadora de profissionais no segmento de artes. Trabalha na formação com um Núcleo de Arte e Inclusão envolvendo iniciação artística, artes visuais, tecnologia em produção cênica, dança, música, teatro e circo. Conta com biblioteca, galeria de arte e um teatro-escola que serve de forma integrada a todas as modalidades artísticas.