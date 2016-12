Basileu França oferece curso de balé com metodologia russa

Data de publicação: 26 de dezembro de 2016 - 11:08

A área de dança do Itego em Artes Basileu França, em Goiânia, realiza no período de 10 a 21 de janeiro mais uma edição do Curso Intensivo de Verão que oferece aperfeiçoamento para estudantes de balé e professores da área interessados na metodologia Vaganova. O método é originário da escola russa de balé e destaca a elegância do intérprete, valorizando o aspecto artístico da dança.

Dentre os professores que estarão ministrando o curso, Vladimir Rybyakov é russo e estudou, desde os dez anos, na Vaganova Ballet Academy com grandes mestres da dança, além de ter feito turnês por vários países da Europa, Ásia, e Américas. Também ministrará aulas a professora Ady Addour, que foi bailarina do American Ballet.

As aulas serão no Teatro Basileu França e na Unidade Oeste do Itego. As inscrições já estão sendo feitas na home-page www.dancabasileufranca.org e, a partir do dia 9 de janeiro, também na secretaria do Itego em Artes Basileu França (Av. Universitária, 1750, St Universitário). O valor para o público em geral é de R$ 250 para uma semana e R$ 500 para duas semanas de curso.

Mais informações: (62) 3201-4044