Basileu França sedia evento que fomenta a cultura do empreendedorismo nas artes

Data de publicação: 21 de agosto de 2017 - 9:03

O Itego em Artes Basileu França e o Centro de Gestão em Educação Continuada (CEGECON), em parceria com o Sebrae Goiás, realizam a I Semana de Oportunidades: Projeto Cultura Empreendedora em Artes, de hoje até o dia 24 de agosto. A abertura do evento aconteceu hoje no início da manhã, no Teatro Escola Basileu França, Av. Universitária, nº 1750, Setor Leste Universitário.

O objetivo do evento é promover e estimular a cultura do empreendedorismo e da geração de oportunidades de negócios nas artes em geral, qualificando para a profissionalização dos artistas, professores e alunos que fazem da arte parte essencial de seus projetos de vida. Durante o evento serão realizadas palestras, workshops e apresentações artísticas.

Diversas empresas particulares de arte foram convidadas para expor seus produtos/serviços, em espaço reservado a elas, no último dia do evento, quinta-feira. Confira a seguir a programação completa.

Programação:

21/08

08h30 – Abertura oficial;

09h00 – Palestra Criatividade e Inovação;

09h00 - Workshop Meio Ambiente – Reciclagem de garrafas de vidro;

10h00 – Arte e empreendedorismo

14h00 – Workshop Meio Ambiente – Reciclagem de garrafas de vidro;

14h30 – Palestra Empreendedorismo em Dois Tempos

19h30 – Palestra Plano de Negócios.

22/08 e 23/08

Ensaios e preparação de produtos, a partir das palestras de empreendedorismo.

24/08

Manhã e Tarde – Feira do Empresário em Artes: Apresentação de estandes de empresas do ramo da arte e parceira do Itego em Artes Basileu França

Manhã e Tarde - Exposição no Circo, apresentando o esporte universal Takkyu Vôlei, o esporte cultural

19h00 – Pout-Pourri: Apresentação Final.

Serviço:

Pauta: I Semana de Oportunidades: Projeto Cultura Empreendedora em Artes

Abertura: 8h30, dia 21 de agosto.

Data do evento: de 21 a 24 de agosto.

Local: Itego em Arte Basileu França Av. Universitária, nº 1750, Setor Leste Universitário.

Mais informações: 62) 3201-5556