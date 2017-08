Basquete feminino entra na pauta do Amor ao Esporte

Data de publicação: 28 de agosto de 2017 - 9:27

O Amor ao Esporte desta segunda-feira, dia 28, mostra um pouco da realidade das jogadoras de basquete feminino de Goiânia. Atualmente, na categoria master, acima de 30 anos, Goiânia conta com apenas uma equipe, batizada de Ladies. Mesmo com a falta de incentivo público e investimentos privados, as meninas têm feito bonito: já conquistaram, por exemplo, um segundo lugar no Campeonato Brasileiro.

O programa exibe ainda uma entrevista com o presidente da Federação Goiana de Basquete, Ely Toscano Pascoal . Ele fala sobre a nova modalidade que estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio: o basquete 3 X 3.

