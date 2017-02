Benedito Torres Neto lidera lista tríplice para escolha do novo procurador-geral de Justiça

Data de publicação: 3 de fevereiro de 2017 - 20:17

O procurador de Justiça e presidente da Associação Goiana do Ministério Público (AGMP), Benedito Torres Neto, ficou em primeiro lugar na lista tríplice formada para definição do novo procurador-geral de Justiça, com 193 votos. A votação ocorreu durante todo o dia desta sexta, dia 3, na sede do Ministério Público. Ao todo, 370 pessoas registraram seus votos, dentre procuradores e promotores de Justiça.

O promotor de Justiça Rodney da Silva ficou em segundo lugar, com 150 votos, e a promotora de Justiça Ana Maria Rodrigues da Cunha ocupa o terceiro lugar, com 118 votos.

Os membros do Ministério Público também elegeram o nome que disputará vaga no Conselho Nacional de Justiça (CNMP). O procurador-geral de Justiça Lauro Machado Nogueira foi eleito com 177 votos contra 172 votos do procurador de Justiça Aylton Flávio Vechi. Ele ainda disputará com os demais nomes apresentados pelos MPs de todo o País.