Blitzen de IPVA recebem mais de R$ 55 mil em débitos em Rio Verde

Data de publicação: 23 de agosto de 2017 - 9:21

No balanço parcial da operação especial realizada nesta terça-feira, dia 22, em Rio Verde, pelas equipes das delegacias regionais de fiscalização de Goiânia, Rio Verde e Jataí foram registrados doze termos de apreensão, que somaram R$ 14,3 mil só de ICMS, fora as multas a serem calculadas. Simultaneamente também foram realizadas blitzen de IPVA, em parceria com o Batalhão Militar Fazendário, onde foram 37 veículos abordados, e total de débitos recebidos ao valor de R$55.407,72.

Além disso, houve fiscalização em postos de combustíveis da cidade, os resultados serão divulgados no balanço final da operação que continua em outra cidade nesta quarta-feira, dia 23. Os doze termos de apreensão, realizado na fiscalização de mercadoria em trânsito, se deram por falta de nota e nota fiscal inidônea no transporte de milho e utensílios domésticos, produtos sujeitos à tributação.

Participaram auditores e pessoal do quadro de apoio das regionais de Rio Verde e Jataí, bem como da Gerência de Combustíveis, Gerência de Arrecadação e Fiscalização e Agência Nacional do Petróleo – ANP. O objetivo da operação conjunta é verificar a regularidade fiscal no escoamento da safra de grãos e na venda de combustíveis nos postos da cidade. Simultaneamente às ações de combate à sonegação fiscal do ICMS, é realizada blitz para verificar o pagamento do IPVA, com o apoio do Batalhão de Polícia Militar Fazendária.

Comunicação Setorial – Sefaz