Boletim das 18 horas

Data de publicação: 25 de janeiro de 2017 - 18:00

Esses são os destaques do Boletim das 18 horas desta quarta-feira, 25 de janeiro:

Marconi anuncia para este ano fim da duplicação da GO-080;

Lei estadual proíbe valor mínimo em compras com cartões;

Agetop anuncia rescisão com empresa que explora estacionamento do Serra Dourada.