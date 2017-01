Boletim informa pacientes e acompanhantes da MNSL

Data de publicação: 27 de janeiro de 2017 - 8:24

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) passa a entregar a todos os pacientes e visitantes da unidade um boletim informativo sobre protocolos de saúde que devem ser cumpridos tanto por quem busca por assistência quanto pelos profissionais. Na cartilha, elaborada pela Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO), e entregue nesta quinta-feira, dia 26, constam todas as orientações em relação à segurança de todos os envolvidos na assistência, desde a entrada do paciente na maternidade até a saída.

Além de ficar disponível para os pacientes na recepção, todos que procurarem diretamente pelo Serviço Social e Psicologia da unidade também irão receber o informativo. “O boletim vai auxiliar muito, pois é prático, claro e conta com ilustrações. Isso facilita para os pacientes gravarem quais são seus direitos em relação à segurança hospitalar. Acredito que o método será muito mais efetivo do que apenas informá-los quando dão entrada na unidade”, afirma o coordenador de Qualidade, responsável pela ação na MNSL, juntamente com a coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), Edilaine dos Santos.

Mais informações:(62) 3921-2147 e 3921-6413