Bolsa Universitária divulga resultado de seleção

Data de publicação: 27 de dezembro de 2016 - 11:19

O Programa Bolsa Universitária da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) divulgou o resultado final do processo seletivo 2016/02 . Os candidatos podem verificar se foram selecionados acessando o site da OVG, seguido do Portal Bolsa Universitária, link Inscrições. Dos 16.593 inscritos, quatro mil universitários foram selecionados, sendo mil contemplados com bolsas integrais e três mil com bolsas parciais. Os novos bolsistas receberão o benefício a partir de 2017.

O PBU é voltado a estudantes matriculados em instituições de ensino superior privadas, situadas em todo o Estado de Goiás e parceiras da OVG. O critério socioeconômico é sempre o principal parâmetro de avaliação para a seleção dos beneficiados.

Podem concorrer à bolsa parcial estudantes que comprovem renda familiar de até seis salários mínimos. Para pleitear a bolsa integral, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos.

Desde sua criação, em 1999, incluindo os estudantes selecionados neste processo seletivo, o programa já contemplou 170 mil universitários de todo o Estado. Ainda não foi definida data de inscrições para novo processo seletivo.

*Assessoria de Comunicação da OVG