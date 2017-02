Bolsa Universitária vai contemplar 4 mil novos alunos

Data de publicação: 14 de fevereiro de 2017 - 12:42

A presidente da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Valéria Perillo, anunciou que o programa Bolsa Universitária vai abrir 10 mil vagas para estudantes goianos, além da incluir quatro mil novos alunos. Uma solenidade para marcar o ingresso dos novos alunos está marcada para esta quarta-feira, dia 15, durante a Feira do Estudante, no Teatro Rio Vermelho do Centro de Convenções de Goiânia, às 9h30, com a presença do governador Marconi Perillo. No mesmo local, a partir das 14 h30, a primeira-dama do Estado e presidente de honra da OVG, Valéria Perillo, participa de outra solenidade de entrega dos benefícios do programa.

Considerando as novas vagas, o programa atinge a marca de 170 mil estudantes beneficiados ao longo de 18 anos. Sua criação data de 1999, por iniciativa do governador Marconi Perillo. No artigo publicado em jornal de grande circulação na capital, Valéria Perillo adianta que esta semana as vagas serão abertas, representando uma marca expressiva do trabalho do governo goiano, por intermédio da OVG.

Benefício

Atualmente, o programa conta com 1,2 mil entidades cadastradas disponíveis para os alunos desenvolverem sua contrapartida, um serviço oferecido gratuitamente em sua área de formação. “Não se trata meramente de uma retribuição, mas de uma preparação prévia para o mercado de trabalho”, argumenta a primeira-dama.

O programa foi desenhado para contemplar o estudante de acordo com seu desempenho acadêmico. As bolsas integrais exigem a manutenção do bom desempenho do aluno durante todo o período em que é contemplado pelo programa. Enquanto as bolsas parciais são proporcionais à nota do aluno, ou seja, cresce ou diminui de acordo com a oscilação das notas.

O aluno beneficiado é estimulado a adotar uma atitude solidaria, cadastrando-se voluntariamente como doador de sangue em um dos 11 bancos de sangue conveniados pela OVG. Segundo Valéria Perillo, “ninguém contesta o valor do ensino para transformar destinos individuais e coletivos”.

Mais informações: (62) 3201-9415