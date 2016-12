Bombeiros dão dicas para evitar acidentes com fogos de artifício

Data de publicação: 28 de dezembro de 2016 - 12:10

A festa de Réveillon está chegando e, para muita gente, é tradição soltar fogos de artifício na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás alerta para os cuidados que devem ser tomados para evitar acidentes.

A principal dica é evitar soltar os foguetes com a mão. O ideal é colocá-los em uma extremidade de um pedaço de madeira ou ferro, por exemplo, e deixá-los, no mínimo, a um metro da cabeça.

Além disso, não é permitido o manuseio do material por pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas e por crianças.

Outras dicas dos bombeiros são ler atentamente todas as instruções do fabricante e usar os fogos apenas em lugares abertos, seguros e sem pessoas por perto. Outro alerta importante é ter cuidado com o efeito retardado, pois os fogos podem falhar temporariamente.

*Assessoria de Comunicação dos Bombeiros