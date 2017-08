Bombeiros do Tocantins vêm a Goiás para conhecer programa educacional Bombeiro Mirim

Data de publicação: 28 de agosto de 2017 - 12:23

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) recebeu, entre os dias 15 e 25 de agosto, no 3º Batalhão em Anápolis, militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Tocantins (CBMTO). Durante duas semanas, os militares do CBMTO, 3º Sargento Noleto e o Soldado De Pádua, juntamente com a equipe do Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom), participaram ativamente da rotina diária dos bombeiros mirins. O objetivo principal da visita foi o dos Bombeiros do Tocantins adquirirem conhecimentos sobre o programa para implantação do mesmo naquela Corporação.

Dentre as experiências compartilhadas, enfatizou-se os aspectos legais e administrativos do Proebom, a importância de se firmar parcerias em prol da qualidade do serviço prestado, tanto junto ao poder público municipal quanto à iniciativa privada. Outros aspectos também foram abordados, como as temáticas a serem trabalhadas com os alunos. Foi realizada ainda uma visita técnica ao Proebom de Silvânia. Os militares do CBMTO acompanharam os bombeiros mirins em uma visita a uma escola municipal para divulgação da Operação Cerrado Vivo, bem como uma visita à Unidade Prisional de Silvânia, objetivando conscientizar as crianças sobre a triste realidade carcerária.

Na manhã de quinta-feira, 24, os militares foram recebidos na Fundação Dom Pedro II, onde participaram de uma palestra institucional sobre a importância da Fundação para os bombeiros militares de Goiás e de como o Proebom se insere em sua estrutura organizacional. No período vespertino, foi realizada uma visita ao Proebom de Trindade, oportunidade para conhecerem outras formas de execução do programa. Ao longo de duas semanas foram cumpridas 80h/aula, entre aulas práticas, teóricas e visitas técnicas, incluindo reuniões para tratar de assuntos administrativos, legais e parcerias, conferindo aos militares participantes a devida certificação.

Comunicação Corpo de Bombeiros Militar de Goiás