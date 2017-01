Bombeiros participam de instrução de mergulho

Data de publicação: 19 de janeiro de 2017 - 12:28

A equipe náutica do 1º Batalhão Bombeiro Militar participou de uma instrução no tanque de mergulho do quartel. O trabalho, além de promover a constante qualificação dos mergulhadores, proporciona o conhecimento mais aprofundado sobre o tempo de consumo de ar de cada militar envolvido nas atividades náuticas do batalhão.

Entre os assuntos abordados, nós e amarrações em ambientes subaquáticos e medição do tempo de fundo dos mergulhadores em condições de esforço. Para essa atividade, foram conduzidas anilhas com 25 quilos, simulando o carregamento de poitas, que é um objeto pesado que faz as vezes de âncora em pequenas embarcações, na profundidade máxima de 10 metros com passagem por obstáculos. A instrução aconteceu nesta quarta-feira, dia 18.