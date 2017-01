Bombeiros removem carretilha de dedo de criança

Data de publicação: 26 de janeiro de 2017 - 10:35

Nesta quarta-feira, dia 25, o 10º Batalhão Bombeiro Militar, em Catalão, atendeu, nas dependências da unidade, uma criança de oito anos de idade que estava com o dedo indicador da mão esquerda preso a uma carretilha de pesca, em processo de esmagamento. Utilizando as dependências do gabinete odontológico, o major Paulo Roberto David cortou o objeto. Após o procedimento, a criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento de Catalão para avaliações complementares.

Mais informações: (62) 3201-2030 e 3201-2031