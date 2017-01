Bombeiros socorrem vítima de acidente

Data de publicação: 26 de janeiro de 2017 - 11:35

O Pelotão Bombeiro Militar de São Miguel do Araguaia foi acionado no início da tarde desta quarta-feira, dia 25, para uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio e uma camionete no trevo de Mundo Novo com a GO-164.

No local, os bombeiros verificaram que a vítima, de sexo feminino, estava presa às ferragens. Após a remoção das ferragens e atendimento no local, a vítima foi encaminhada para o hospital municipal de Mundo Novo.

Mais informações: (62) 3201-2030 e 3201-2031