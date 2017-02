Bonificação poderá ser incentivada no Produzir

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 9:40

Empresas beneficiárias do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás, o Produzir, poderão incentivar o valor referente às bonificações, doações, brindes ou operações semelhantes. Ou seja, aqueles descontos no preço dados aos clientes para tornar o produto mais atrativo, a partir dessa mudança poderão ser incentivados no limite de 10% para aproveitamento de créditos. A mudança foi publicada nesta quarta-feira, dia 8, no Diário Oficial do Estado, no Decreto 8.862/2017.

Conforme texto do decreto, os débitos de ICMS resultantes de saída de mercadorias a título de bonificações compõem o montante do imposto, para efeito de utilização do crédito, até o limite de 10% dos débitos correspondentes ao total das saídas industriais próprias incentivadas pelo Produzir.

O Decreto prevê, entre outras, alterações para empresa beneficiária do Produzir quando esta for substituta tributária pela prestação de serviço de transporte. Além disso, também traz alterações na opção pelo fator de desconto.

*Comunicação Setorial da Sefaz