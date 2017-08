Bonópolis recebe R$ 1 milhão do Goiás na Frente e R$ 40 mil para construção da sede do Conselho Tutelar

Data de publicação: 23 de agosto de 2017 - 16:59

Nesta quarta-feira, dia 23, o governador Marconi Perillo levou o Programa Goiás na Frente para a cidade de Bonópolis, depois de passar por Estrela do Norte, Mununópolis e Porangatu. Recebido por mais de 400 pessoas na garagem da Prefeitura, ele assinou convênio com a prefeita Cristina Beatriz, a Beth do Edilberto, para transferência de R$ 1 milhão, valor que será utilizado na realização de obras de pavimentação de ruas de terra. Marconi também inaugurou campo de futebol soçaite “Divanin” e entregou Cheque Mais Moradia – modalidade Comunitário – para a construção da sede do Conselho Tutelar, no valor de R$ 40 mil.

Em segundo mandato, Cristina Beatriz comparou o esforço e dedicação empreendidos por ela na prefeitura com o dinamismo do governo estadual. E afirmou não sentir cansaço: “As pessoas cansam. Mas nós não cansamos. Quem vem para fazer o bem, com certeza não se cansa, governador”.

Vistoria

A prefeita acompanhou o governador na vistoria da pavimentação da G0-241/353, que liga Bonópolis ao Distrito de Cruzeiro, e está com 70% do trabalho concluído. “Asfalto em rodovias não é luxo. Pode salvar vidas. Ajuda crianças a ir à escola, produtores rurais para escoar a produção, dinamiza a economia e gera mais empregos”, destacou o governador.

De acordo com ele, Bonópolis ainda é uma das três cidades goianas que ainda não possuem ligação com Goiânia por meio de rodovias asfaltadas. A obra da GO-353/241 tem 26,51 quilômetros e recebe investimentos de R$ 25 milhões 118 mil do Tesouro estadual. A previsão é que seja inaugurada ainda este ano.

O governador participou também da inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS), Ângelo da Silva de Moraes, obra feita em parceria da prefeitura com o governo federal.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás