“Brasil Central fortalece Pacto Federativo”, afirma ministro das Cidades

Data de publicação: 3 de fevereiro de 2017 - 12:57

Presidente do Consórcio Brasil Central, o governador Marconi Perillo abriu nesta sexta-feira, dia 3, a primeira reunião do bloco de 2017 ao lado do ministro das Cidades, Bruno Araújo, que antecipou aos governadores obras e ações da União na área de habitação. O ministro elogiou a articulação dos governadores de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins, segundo ele uma “prova de que os Estados, quando unidos, contribuem para fortalecimento do Pacto Federativo”.

Ao saudar o ministro, o governador Marconi Perillo destacou a preocupação do ministro em priorizar as demandas apresentadas pelo Fórum Brasil Central, abrindo as portas de seu gabinete para solucionar as demandas dos Estados. Bruno disse que o governo federal vai começar em março a entregar os Cartões Reforma, inspirados no Cheque Mais Moradia, criado pelo governador Marconi Perillo.

Junto ao programa, enfatizou Bruno, o governo federal desenvolverá um amplo processo de regularização fundiária, porque a realidade hoje é que existem “trilhões de reais” em ativos imobilizados não regularizados, cujos proprietários têm a posse, mas não têm o domínio. “Esse programa vai entregar dignidade aos cidadãos”, afirmou.

Bruno Araújo também anunciou que o governo federal vai construir esse ano 600 mil unidades habitacionais e que o programa Minha Casa Minha Vida foi plenamente retomado. “Todas as obras do PAC estão em andamento. Não existe nenhuma obra paralisada”, assinalou o ministro.

O ministro de Cidades também fez referência aos últimos indicadores econômicos, divulgados ontem. Segundo ele, a economia dá claros sinais de que o País está saindo da recessão e 2017 será mesmo o ano da retomada do crescimento. Ao final de sua fala, Bruno Araújo foi homenageado pelos governadores do Fórum Brasil Central com uma cesta de produtos típicos da região.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás

Fotos: Marco Monteiro