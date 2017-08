Cadastro ao Passe Livre Estudantil começa hoje em Rio Verde

Data de publicação: 28 de agosto de 2017 - 10:12

O cadastro de estudantes ao Passe Livre Estudantil em Rio Verde começa nesta segunda-feira (28) e termina no dia 7 de outubro. Alunos da cidade e da região podem aderir ao PLE e aproveitar o benefício concedido pelo governo Estadual.

Para realizar o cadastro no PLE, os alunos precisam primeiramente fazer ou renovar o cadastro junto à empresa Paraúna, que é responsável pelo transporte da cidade. “Para facilitar aos estudantes, conseguimos com a coordenação do Vapt Vupt que cedessem um guichê para que um funcionário da empresa fizesse a inscrição no mesmo local do cadastramento do Passe Livre Estudantil”, destacou o secretário de Governo, Tayrone Di Martino.

A previsão é de que sejam realizados 10 mil cadastros, com estimativa de gasto mensal de R$ 530 mil e de R$ 1,8 milhão até dezembro deste ano. Os alunos que fizerem o cadastro nas primeiras semanas já começam a receber o benefício a partir do próximo mês. O Passe Livre Estudantil assiste a todos os estudantes matriculados em instituições de ensino devidamente registradas nos órgãos de controle (secretarias Municipal e Estadual de Ensino, MEC) de curso presencial.

São concedidas 48 viagens por mês para cada aluno, não cumulativas. Isto é, a quantidade consumida em um mês será reposta no mês seguinte. O Programa atende somente os meses regulares de ensino, ficando de fora o mês de julho e parte do mês de dezembro, sendo pago nesses meses somente os dias informados pela instituição de ensino.

Documentos

Os estudantes deverão comparecer à empresa Paraúna para realizar sua atualização cadastral portando documentação abaixo descrita.

1. Documento oficial com foto, sendo aceitos:

1.1 Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento para os menores de 18 anos que não possuam Carteira de Identidade;

1.2. No caso de estrangeiros devem postar cédula de identidade de estrangeiro (RNE) ou protocolo emitido pela Policia Federal;

1.3 Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

1.4 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não será aceita documento manuscrito ou com a informação de Certidão de Nascimento para maiores de 18 anos.;

2. Comprovante de endereço;

3. CPF;

4. Comprovante ou declaração de matrícula ou frequência devidamente carimbada e assinada pelo responsável da instituição de ensino, com data de emissão recente (até 30 dias), não serão aceitos boletos e contratos de prestação de serviços. Os comprovantes devem conter as seguintes informações:

4.1 Nome do estudante;

4.2 Modalidade de ensino (para as modalidades de ensino “Técnico, Superior Graduação e Superior Pós Graduação” deve informar o nome do curso);

4.3 Série (período);

4.4 Turno.

Obs.: Para estudantes menores de 18 anos o comparecimento deverá ser feito pelo responsável legal.