Café de Ideias do CCON retorna em novembro

Data de publicação: 1 de novembro de 2017 - 10:07

Respaldado pelo sucesso de público das edições anteriores, o Café de Ideias estreia sua nova temporada agora em novembro no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). O projeto que traz a Goiânia pensadores de renome nacional e internacional já tem três conferências programadas para 2017.

Quem abre a temporada é a psicanalista e escritora Regina Navarro (foto ao lado), no dia 10 de novembro. No dia 1º de dezembro, o microfone passa às mãos do filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. Regina e Pondé já estiveram no Café de Ideias – em 2013 e 2012, respectivamente. Foram dois dos nomes mais aplaudidos do projeto até hoje e por isso estão de volta.

No dia de 15 de dezembro é a vez do compositor, escritor e jornalista Nelson Motta. A palestra dele fecha a primeira etapa da nova temporada do Café, que retorna então em 2018. Todos os eventos começam às 19h30 e têm entrada franca. Interessados podem requisitar certificado de participação com carga horária.

Regina Navarro

Regina Navarro Lins nasceu no Rio de Janeiro (RJ) e tem 68 anos. Trabalha como terapeuta há 45. É autora do best-seller A Cama na Varanda e mais de uma dezena de outros livros. Apresenta o quadro Sexo em Pauta, na Globonews, e é consultora e participante do programa Amor & Sexo, da TV Globo. Mantém um blog no portal UOL. Regina vai aproveitar a presença no Café de Ideias para lançar em Goiânia seu mais recente livro, Novas Formas de Amar, que também é o tema da sua palestra.

Luiz Felipe Pondé

Filósofo, escritor e ensaísta, Luiz Felipe de Cerqueira e Silva Pondé (foto à esquerda) escreve semanalmente para a Folha de S.Paulo sobre comportamento, religião e ciência. Tem 58 anos. Nasceu em Recife (PE) e reside atualmente em São Paulo (SP). É autor de Amor para Corajosos (2017), Guia Politicamente Incorreto da Filosofia (2012) e outros livros. Sua palestra no Café de Ideias terá como tema O impacto da autonomia contemporânea sobre o amor entre homens e mulheres.

Nelson Motta

Nelson Cândido Motta Filho (foto abaixo, à direita) traz a Goiânia sua palestra Música na Era Digital, tema que ele resume da seguinte forma: “Nunca foi tão fácil e barato produzir música e nunca foi tão difícil fazer sucesso”. Motta tem 72 anos. Considera-se um “falso carioca” porque nasceu em São Paulo, mas cresceu no Rio de Janeiro. Como compositor e produtor musical, trabalhou com Lulu Santos, Rita Lee, Dori Caymmi, Elis Regina, Marisa Monte, Elba Ramalho e outros grandes nomes da música brasileira. É autor de cerca de 300 músicas e dos best-sellers Noites Tropicais e Vale Tudo, o Som e a Fúria de Tim Maia. Em 2016, na 17ª edição do Grammy Latino, ganhou o Prêmio Especial da Junta Diretiva por sua contribuição à música.

O projeto

Idealizado pelos professores Lisandro Nogueira (chefe do Gabinete Gestor do CCON) e Nasr Chaul (superintendente de Ação Cultural da Seduce), o Café de Ideias teve sua primeira edição em 2012. Por meio dele, personalidades das mais variadas áreas da cultura brasileira estiveram em contato direto com o público goiano: Ruy Castro, Christian Dunker, Marcia Tiburi, Claudia Riolfi, Roberto DaMatta, Jorge Forbes, Mary Del Priore, Eliane Brum, Vladimir Safatle, Flávio Gikovate, Renato Janine Ribeiro, Marco Antônio Villa, Cacá Diegues, Ismail Xavier, Luiz Carlos Bresser Pereira, Demétrio Magnoli, Viviane Mosé, Leandro Karnal, Oswaldo Giacoia Jr., Marilena Chaui, José Arthur Giannotti, José Miguel Wisnik, Miriam Goldenberg e Lair da Silva Loureiro Filho.

Os restaurantes Panela Mágica e Porto Cave são colaboradores da nova temporada do Café de Ideias, assim como a Universidade Federal de Goiás (UFG). O projeto tem ainda a parceria do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Sócio-Ambiental (Idesa). A realização é do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce) e do Governo de Goiás.

Serviço

Café de Ideias do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Datas:

10 de novembro – Regina Navarro

1º de dezembro – Luiz Felipe Pondé

15 de dezembro – Nelson Motta

Horário: 19h30

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer (Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 4490, Quadra Gleba, Lote 1 – Setor Fazenda Gameleira – Goiânia/GO).

Entrada franca.