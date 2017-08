Campestre de Goiás recebe Ação Cidadã

Data de publicação: 21 de agosto de 2017 - 7:55

A Secretaria Cidadã realiza nesta segunda-feira, dia 21, no município de Campestre de Goiás, mais uma edição do programa Ação Cidadã, das 8 às 17 horas, ao lado da rodoviária.

Executado pela Secretaria Cidadã, o Ação Cidadã beneficia os moradores com serviços como emissão de documento civil (RG, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento), Passaporte do Idoso, Passe Livre do Deficiente, entre outros. São dezenas de serviços prestados à população de cidades mais distantes da capital, onde não há, por exemplo, unidades próximas do Vapt Vupt.

Para a secretária Lêda Borges, o programa tem cumprido bem a missão de auxiliar as pessoas com serviços públicos básicos e estreitar relação com os moradores. “Criamos o Ação Cidadã para isso, facilitar a vida de quem mais precisa. Temos priorizado visitar as cidades onde a população está mais distante de centros de serviços públicos, o que aumenta a importância desse trabalho”, afirmou a titular da Secretaria Cidadã.

Mais informações: (62) 3201-8561