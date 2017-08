Campo Alegre firma convênio de R$ 2 mi para asfaltar ruas de terra e recapear vias

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 12:17

O governador Marconi Perillo capitaneou comitiva do Programa Goiás na Frente nesta sexta-feira, dia 25, em Campo Alegre, região Sudeste do Estado, onde o prefeito José Antônio organizou recepção calorosa na Câmara Municipal para celebrar convênio entre a prefeitura e o governo estadual. Repasse foi de R$ 2 milhões, que serão destinados à administração municipal, que realizará obras de pavimentação de ruas.

O prefeito, que definiu a utilização dos R$ 2 milhões com lideranças de Campo Alegre, vai contemplar os setores Bela Vista e Céu Azul e fazer duas pistas da Avenida Bernardo Sayão até Vila Aurora. José Antônio falou emocionado sobre as obras e benefícios que o governador levou para Campo Alegre em gestões passadas. “Construção de duas pontes, construção de 252 casas, 72 mil metros quadrados de asfalto para vias urbanas, eletricidade para 243 propriedades rurais, subestação da Celg para ampliar a oferta de energia, iluminação do Parque de Exposições, mais de 300 Cheques Reforma e pavimentação da GO-213”, enumerou.

Mais recentemente, afirmou o prefeito, o governador destinou ao município duas vans para Saúde, ônibus escolar, serviços das máquinas na Patrulha do Desenvolvimento, ordem de serviço para construção de 50 casas (Cheque Mais Moradia), três cheques de R$ 195 mil cada para construção de uma creche no Bairro Céu Azul, Centro de Convivência da Melhor Idade e revitalização da Praça da Rodoviária. “Eu me emociono só de ver o senhor trabalhar, governador Marconi. Agradeço por tudo que o senhor fez por nossa cidade”, declarou sob aplausos o prefeito José Antônio, com a voz embargada.

Retorno

Acompanhado do secretário de Articulação Política, Sérgio Cardoso, governador disse que os R$ 2 milhões do Programa Goiás na Frente serviriam para que o prefeito “iniciasse bem a nova gestão”. De acordo com o governador, o programa é uma das formas que o governo tem de devolver à população o imposto pago por ela. Explicou que tem feito parcerias com todos os 246 municípios goianos, “sem qualquer distinção”, sublinhou.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás