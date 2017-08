Campo Limpo firma convênio com Goiás na Frente patra asfaltar 100% das ruas

Data de publicação: 19 de agosto de 2017 - 21:42

O governador Marconi Perillo foi recebido em Campo Limpo de Goiás, em um evento organizado na avenida da prefeitura, pelo Goiás na Frente. Acompanhado pelo vice-governador, José Eliton, assinou convênio com o prefeito Arivart Alves de Sousa, o Ari da Cerâmica, para repasse à Prefeitura no valor de R$ 1 milhão, recurso que será utilizado para asfaltar ruas. Após a obra, não haverá mais nenhuma rua do município sem asfalto.

O governador afirmou que 67 municípios já receberam os recursos para iniciar as obras do Goiás na Frente. Frisou que a primeira parte do dinheiro é depositada na conta da prefeitura, tão logo esteja apta. “Os municípios que já terminaram de levar os documentos e fazer os projetos, já receberam a primeira parcela. Alguns já receberam a segunda. Terminou o projeto, o dinheiro da primeira parcela é depositado. Iniciou a obra, depositamos a segunda parcela”, explicou.

Ari da Cerâmica afirmou ter definido a destinação dos recursos, após ter sido recebido com sua comitiva pelo governador no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Ele agradeceu a ajuda e disse que o município cresceu graças à mão do Estado. “Dou graças a Deus por ter você no comando do Estado de Goiás. Antes da emancipação, éramos apenas um pequeno distrito. Hoje, uma cidade pujante. Seus moradores têm orgulho de dizer ‘eu sou de Campo Limpo’”, declarou o prefeito.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás