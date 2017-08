Campos Belos assina convênio de R$ 2 milhões com o Goiás na Frente

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 18:33

Nesta quarta-feira, dia 30, a Prefeitura de Campos Belos foi contemplada com a assinatura de convênio pelo Programa Goiás na Frente no valor de R$ 2 milhões para pavimentação asfáltica, recapeamento de vias urbanas e construção do Centro Administrativo Municipal. De hoje até sexta-feira, o governador Marconi Perillo vai liderar a Caravana Goiás na Frente em 14 municípios, incluindo também Colinas do Sul, São João D’Aliança, Cabeceiras e Santo Antônio de Goiás. Os convênios nessas cidades somam mais de R$ 25 milhões.

“Mais uma vez, o governador está na nossa cidade atendendo aos nossos pedidos. Primeiramente, quero agradecer pelos recursos liberados para o nosso município, fundamentais para o nosso desenvolvimento. Queremos a parceria do governo do Estado com o nosso município, para que o nosso município possa se desenvolver mais”, afirmou o presidente da Câmara Municipal, Jurandi José dos Santos, o Juranda.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás