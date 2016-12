Campos de futebol e praças esportivas têm gramados revitalizados

Data de publicação: 26 de dezembro de 2016 - 8:08



O gramado dos campos de futebol do Estádio Olímpico e do Serra Dourada, praças esportivas administradas pela Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), passam pelo processo de revitalização, como acontece ao final de cada ano. A meta é manter a qualidade da grama, que sofre desgaste com as partidas regionais e nacionais ao longo do ano.

O serviço, executado pela Agetop, já está em andamento no Estádio Olímpico e começa no início da próxima semana no Serra Dourada. A previsão é que a conclusão destes reparos ocorra em até 30 dias.

No Estádio Olímpico, o processo consiste na raspagem do gramado e a cobertura com areia. O trabalho no Serra Dourada engloba, além disso, a aeração (furos que retiram tubetes de areia para oxigenar as camadas mais profundas do solo) e a descompactação do campo. Com essa ação, o gramado é perfurado, criando novos espaços para o desenvolvimento das raízes da grama, que cresce fortalecida.

O serviço estará pronto a tempo de garantir o início do Campeonato Goiano de Futebol, marcado para o final de janeiro. Em 2017, o Estádio Olímpico e o Serra Dourada sediarão jogos dos Campeonatos Goiano e Brasileiro (séries A e B, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil). O Serra também é casa dos grandes clássicos do futebol em Goiás, por comportar mais torcedores, além de Jogos da Seleção Brasileira.

