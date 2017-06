Câmpus Mineiros da UEG inscreve para duas Pós-Graduações

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 16:41

O Câmpus Mineiros da Universidade Estadual de Goiás (UEG) torna público o Edital de abertura para as Pós-Graduações Lato Sensu de Gestão em Agronegócios e de Gestão Estratégica e Recursos Humanos. Serão ofertadas 40 vagas para cada curso na cidade de Mineiros.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do formulário, seguindo as exigências do edital, pelo próprio candidato ou por meio de procuração simples (com firma reconhecida em cartório) desta segunda-feira, dia 19, ao dia 28 próximo, na Secretaria Acadêmica do Câmpus Mineiros/UEG (Avenida 07, Quadra 20, Lote 01, Bairro Martins, Mineiros-GO), das 13 às 18 horas.

A seleção dos candidatos será por meio de avaliação de desempenho em prova objetiva, a ser realizada no Câmpus Mineiros/UEG, no dia 30 de julho próximo, das 9 às 12 horas.

A matrícula dos aprovados será de 10 a 15 de agosto de 2017, das 13 às 21 horas, na Secretaria Acadêmica do Câmpus Mineiros. Com o início das aulas já para o mesmo mês.

Mais informações: (64) 3661-1613