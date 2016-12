Canto da Primavera ganha prêmio internacional

Data de publicação: 24 de dezembro de 2016 - 10:13

A identidade visual do Festival Canto da Primavera 2016 foi premiada no Festival Lusófonos da Criatividade, em Lisboa, Portugal. O Projeto recebeu Prata na categoria identidade Corporativa. O Canto da Primavera é realizado anualmente pelo Governo do Estado, em Pirenópolis, por meio da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

O Prêmio Lusófonos da Criatividade é um festival internacional de criatividade, sediado em Portugal, único e dedicado exclusivamente a premiar, homenagear e debater os mercados publicitários e de comunicação dos países de língua portuguesa. A identidade visual para o Festival Canto da Primavera 2016 foi desenvolvida pela Enredo Branding.

Segundo o diretor executivo da Enredo, Ciro Rocha, a identidade do Canto já havia recebido destaque pelo público e imprensa. “Foi criada a partir da onda sonora do canto do Sabiá, pássaro do Cerrado, que revela a chegada da primavera e, com ela, do festival. O resultado foi uma identidade conceitual, que funcionou como um verdadeiro convite para o público desfrutar de todos os cantos de Pirenópolis, reforçado pela hashtag #encantoemcadacanto”, destaca.

