Caravana Anjos Urbanos leva ações de prevenção às drogas a Itapirapuã e Matrinchã

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 16:11

A Caravana Anjos Urbanos estará nesta semana com ações em Itapirapuã e Matrinchã, com palestras em escolas, seminários e divulgação das ações do Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas (Geed/SES) órgão do Governo do Estado responsável pela prevenção ao uso das drogas. Os trabalhos terão início nesta terça-feira, dia 20, e vão até sexta-feira, dia 23, dois dias em cada município. A diretora geral Ivânia Fernandes recebeu o convite para as ações específicas e acompanha o trabalho com palestras.

As equipes do Geed são distribuídas por atividades conforme as ações a serem desenvolvidas. Nas escolas, 1.450 alunos receberão instruções por meio de palestras sobre como evitar o uso das drogas e suas consequências. A estratégia da equipe é atuar no horário das aulas, por período, fazendo com que o conteúdo integre as atividades curriculares realizadas pelos estudantes.

A Caravana Anjos Urbanos vai percorrer as seguintes escolas: Colégio Estadual Ilídia Maria Perillo Caiado, Escola Municipal Sebastiana Sardinha da Costa, Escola Estadual Desembargador Mário Caiado, Centro da Pastoral do Menor de Itapirapuã (Cepami), Escola Estadual Nico de Barros.

