Casa Legal vai regularizar 137 casas em Crixás

Data de publicação: 29 de agosto de 2017 - 15:09

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) realiza audiência pública nesta terça-feira, dia 30, às 19h, na Câmara Municipal de Crixás, para iniciar o processo de regularização fundiária de 137 casas do setor Morada do Sol com o Programa Casa Legal. A equipe da Gerência de Regularização Fundiária da Agehab vai esclarecer a população como funciona o processo de regularização fundiária, etapas, prazos, documentação necessária tirar dúvidas da população.

O Programa Casa Legal – Sua Escritura na Mão promove a regularização fundiária urbana de forma gratuita. As áreas devem pertencer ao estado. O programa beneficia moradores originários e com renda de até quatro salários mínimos. O presidente da Agehab, Luiz Stival, destaca que, com o programa, a Agehab garante às famílias o documento definitivo da sua moradia. “É um processo complexo. Nós conduzimos tudo de forma técnica e transparente para que as famílias tenham tranquilidade e segurança da escritura na mão

O Programa

Criado em 2011, o programa Casa Legal tem neste momento mais de 47 mil imóveis em regularização com o trabalho da Agehab. São 104 bairros implantados em área de domínio do Estado, distribuídos em 52 municípios goianos em atendimento. Já foram entregues cerca de 20 mil escrituras registradas, gratuitamente, a maior parte no município de Goiânia, principalmente na região Noroeste.

Gerência de Comunicação Organizacional e Eventos Agehab